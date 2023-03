Majuba Hill Copper erwirbt Copper King- und Desert Mountain-Schürfrechte und -Pachten, einschließlich historischer Mine Cayote südwestlich von Bergbaugebiet Tintic

Vancouver (British Columbia), 27. März 2023 / IRW-Press / – Majuba Hill Copper Corp. (CSE: JUBA / OTC: JUBAF / FWB: 4NP) („Majuba Hill Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 20. März 2023 ein Abkommen (das „Kaufabkommen“) mit Ruby Hollow LLC hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung an der Schürfrechtegruppe Copper King und Desert Mountain südwestlich des Bergbaugebiets Tintic in Juab in Utah (die „Transaktion“) unterzeichnet hat. Die Konzessionsgebiete umfassen 6.827,994 ac an äußerst vielversprechenden Schürfrechten und Pachten (das „Konzessionsgebiet“).