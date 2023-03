Instagram als Marketingtool Warum Speditionen unbedingt auf der Social-Media-Plattform aktiv sein sollten (FOTO)

Gera (ots) - Dass Online Marketing bereits für viele Unternehmen ein relevantes

Thema ist, zeigt sich nicht zuletzt am starken Wachstum von Instagram in den

vergangenen Jahren. Dennoch nutzen viele Speditionen die Social-Media-Plattform

noch nicht als Marketingtool - sie sind oft der Überzeugung, ihre Zielgruppe

könne man nicht in den sozialen Netzwerken antreffen.



"Tatsächlich ist die Mehrheit der Nutzer von Instagram zwischen 16 und 35 Jahre

alt. Das sind nicht nur potenzielle Mitarbeiter, sondern auch der dringend

benötigte Nachwuchs, der hier täglich erreicht werden kann", verrät Lucas

Fischer. Er ist Recruiting-Profi für die Speditionsbranche und weiß, welches

Potenzial sich hinter der Plattform verbirgt. Er verrät in diesem Artikel, warum

Speditionen unbedingt auf Instagram aktiv sein sollten.