Grasbrunn (ots) - Angesichts der jüngsten Krisen, turbulenten Märkten und dem

rasanten Anstieg der Inflation sehen sich Anleger gezwungen, ihre herkömmlichen

Investmentstrategien kritisch zu hinterfragen. Mit steigender Volatilität der

Börsen steigt auch das Interesse an alternativen Möglichkeiten zur

Kapitalsicherung und -vermehrung. Investitionen im Agrarsektor erweisen sich als

bemerkenswert beständig, weshalb immer mehr institutionelle Investoren ihre

Agrikultur-Positionen stärken. Denn seit jeher sind landwirtschaftliche

Investitionen ein fester Bestandteil in den Portfolios vieler professioneller

Investoren, was viele Kleinanleger nicht auf dem Schirm haben. Doch auch private

Investoren haben die Möglichkeit, von den regelmäßigen Erträgen und

Inflationsschutz landwirtschaftlicher Investments zu profitieren. Schließlich

besteht - unabhängig von Krisen, wirtschaftlichen Entwicklungen und der Börse -

eine konstant steigende Nachfrage nach (gesunden) Lebensmitteln.



Wie entstehen landwirtschaftliche Erträge für Investoren?





Kleinanleger erhalten über Beteiligungsgesellschaften indirekt die Möglichkeit,sich an potentiell lukrativen Agrikultur-Wertschöpfungsketten zu beteiligen.Landwirtschaftliche Projekte erfordern ein hohes Maß an Expertise undStartkapital, weshalb der Zugang privaten Investoren bislang weitgehend verwehrtwar. Direktinvestitionen in Agrikultur erforderten nicht seltenInvestitionssummen von mehreren Zehn- bis Hundertausend-Euro; für viele privateInvestoren nicht zu stemmen.Spezialisierte Emittenten für Agrikultur sammeln das Kapital vieler Kleinanlegerund erwerben in deren Namen Agrarland, dass sich für eine lukrativeBewirtschaftung eignet.Geografisch liegen die Anbaugebiete in Regionen, die zum einen vergleichsweisegünstige Personalkosten, zum anderen optimale Wachstumsbedingungen für diejeweiligen Nahrungsmittel aufweisen. Für den lukrativen Markt der Obst- undGemüseproduktion eigenen sich daher Kontinente wie Südamerika oder Asien.Die Rendite entsteht durch den Verkauf der Ernteerträge, meist im lokalen Markt.Ein nicht vernachlässigbares Renditepotential liegt zudem in der Wertsteigerungdes Ackerlands, das zum Ende der Laufzeit der Beteiligungsgesellschaft zurVeräußerung steht. Selbst nicht bewirtschaftetes Agrarland erfährt in denmeisten Regionen dieser Welt eine jährliche Wertsteigerung, aufgrund der immerknapper werdenden landwirtschaftliche Flächen.Worauf es bei Agrikultur-Investitionen ankommtNeben den optimalen klimatischen Bedingungen im Anbauland sollten Investorenzudem auf ein stabiles politisches Umfeld achten. Diverse Ratingagenturenschätzen Länder hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und politischen Perspektiven