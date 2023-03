Gütertransport in der Binnenschifffahrt 2022 so niedrig wie noch nie seit der deutschen Vereinigung

WIESBADEN (ots) -



- Transportaufkommen im Jahr 2022 um 6,4 % geringer als im Vorjahr

- Kohletransporte infolge stärkerer Nachfrage in der Energiekrise um 12,1 %

gestiegen

- In ausländische Häfen transportierte Gütermenge um 12,1 % gesunken



Im Jahr 2022 hat die Binnenschifffahrt in Deutschland 6,4 % weniger Güter

befördert als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

wurden auf den deutschen Binnenwasserstraßen insgesamt 182 Millionen Tonnen

Güter transportiert (2021: 195 Millionen Tonnen). Das war das niedrigste

Transportaufkommen seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Mit ursächlich

für diesen Tiefststand dürften Rückgänge in der Produktion wichtiger

Transportgüter sowie das Niedrigwasser im August 2022 sein. Das

Transportaufkommen im Jahr 2022 blieb um 11,0 % hinter dem des Vor-Corona-Jahres

2019 zurück. Damals hatte die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt bei 205

Millionen Tonnen gelegen.