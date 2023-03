9,9 % mehr Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2022 / Rund 104 000 gemeldete Fälle - knapp drei Viertel der Frauen unter 35 Jahren

WIESBADEN (ots) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im

Jahr 2022 mit rund 104 000 gemeldeten Fällen um 9,9 % gegenüber dem Vorjahr

gestiegen, nachdem im Jahr 2021 mit 94 600 Fällen der niedrigste Stand seit

Beginn der Statistik verzeichnet worden war. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, lag die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche damit auch über

dem Niveau der Jahre 2014 bis 2020, als die Zahl der gemeldeten Fälle stets

zwischen rund 99 000 und 101 000 gelegen hatte. Höher als im Jahr 2022 war die

Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zuletzt im Jahr 2012 mit 106 800 Fällen.

Anhand der vorliegenden Daten lässt sich keine klare Ursache für die starke

Zunahme im Jahr 2022 erkennen.



Sieben von zehn Frauen (rund 70 %), die im Jahr 2022 einen

Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt

und rund 19 % waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahren. Rund 8 % der Frauen

waren 40 Jahre und älter, rund 3 % waren jünger als 18 Jahre. Rund 41 % der

Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.





96 % der im Jahr 2022 gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach dersogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischenGründen und aufgrund von Sexualdelikten waren in 4 % der Fälle die Begründungfür den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (51 %) wurden mit derAbsaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt, bei 35 % wurde das MittelMifegyne(®) verwendet. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant, davon rund83 % in Arztpraxen beziehungsweise OP-Zentren und 14 % ambulant im Krankenhaus.4. Quartal 2022: 7,1 % mehr Schwangerschaftsabbrüche als im VorjahresquartalIm 4. Quartal 2022 wurden rund 26 100 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet, daswaren 7,1 % mehr als im 4. Quartal 2021.Zehnjahresvergleich: Deutlich weniger Abbrüche in jungen AltersgruppenIm Vergleich zum Jahr 2012 (106 800 Fälle) war die Zahl derSchwangerschaftsabbrüche im Jahr 2022 um 2,7 % beziehungsweise 2 900 Fälleniedriger. Besonders stark ging die Zahl in den Altersgruppen 15 bis 17 Jahre(-29,4 % bzw. -1 000 Fälle), 18 bis 19 Jahre (-30,8 % bzw. -2 100 Fälle) und 20bis 24 Jahre (-23,5 % bzw. -6 000 Fälle) zurück. Teilweise ist diese Entwicklungdarauf zurückzuführen, dass zeitgleich die Zahl der 15- bis 17-jährigen Frauenum 5,4 %, der 18- bis 19-jährigen Frauen um 3,8 % und die der Frauen im Altervon 20 bis 24 Jahren um 7,6 % gesunken ist. Die Zahl derSchwangerschaftsabbrüche je 10 000 Frauen ging bei den 15- bis 17-jährigenFrauen von 30 auf 22 zurück, bei den 18- bis 19-Jährigen von 83 auf 60, bei den20- bis 24-Jährigen von 108 auf 90. Dabei wurden Abbrüche von Frauen mitinländischem Wohnsitz berücksichtigt und der Berechnung für das Jahr 2022Bevölkerungszahlen von 2021 zugrunde gelegt.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse (einschließlich Quartalsergebnissen) sind in derDatenbank GENESIS-Online (Tabellen 23311), im Informationssystem derGesundheitsberichterstattung des Bundes unter www.gbe-bund.de sowie auf derThemenseite "Schwangerschaftsabbrüche" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes abrufbar. Dort gibt es auch eine Übersicht über die Zahl derMeldestellen, also Kliniken und Arztpraxen, in denen grundsätzlichSchwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Schwangerschaftsabbrüche,Telefon: +49 611 75 8619www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5472510OTS: Statistisches Bundesamt