Weinerzeugung 2022 Anstieg um eine halbe Million auf knapp 9 Millionen Hektoliter / 3,5 % mehr Wein und Most als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 haben die Winzerinnen und Winzer in Deutschland

8,94 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, lag die Wein- und Mosterzeugung damit 6 % oder 491 800

Hektoliter über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre

2016 bis 2021 wurden 3,5 % mehr Wein und Most produziert (+304 600 Hektoliter).



Das Weinjahr 2022 war durch eine lange Trockenperiode im Sommer gekennzeichnet.

In jungen Anlagen oder an Standorten mit geringer Wasserspeicherkapazität sorgte

die Trockenheit für Ertragseinbußen, wenn nicht bewässert werden konnte. Die

älteren Reben kamen wegen ihrer tiefreichenden Wurzeln vergleichsweise gut damit

zurecht. Der trockene Sommer führte gleichzeitig zu wenig Pilzbefall und wirkte

sich somit positiv auf die Gesundheit der Trauben aus. Auch großräumige

Spätfröste und größere Unwetterereignisse wie Hagel blieben 2022 aus. Die weit

verbreiteten Niederschläge kurz vor der Lese ließen zudem die Erträge der

Trauben nochmals ansteigen.