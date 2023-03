Brid.TV bietet jetzt Video Content for Publishers an

Belgrad, Serbien, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) - Brid.TV, ein führender

Anbieter von Videoplattformen und Anzeigenaufträgen für mittlere und große

Publisher, gab heute die Einführung von Brid.TV Video Content for Publishers

bekannt, einem neuen Lösungspaket für Unternehmen, die ihr Videoanzeigeninventar

erstellen oder ergänzen möchten.



"Brid.TV Video Content for Publishers bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre

eigenen Inhalte zu ergänzen und zusätzliche Werbemöglichkeiten zu schaffen, die

Kosten zu senken und das Engagement der Nutzer zu steigern", so Uros Jojic,

Präsident von Brid.TV. "Da Videoanzeigen in der Regel einen höheren CPM haben

als Anzeigeformate, wird dies wertvollere Werbeeinnahmequellen schaffen. Da die

Videos von Brid.TV gehostet werden, fallen für den Publisher außerdem keine

Hosting- und Vertriebskosten an. Zudem steigern Videoinhalte nachweislich das

Engagement und die Verweildauer der Nutzer, so dass dies eine großartige

Möglichkeit ist, die Leistung der Webseiten und Apps von Publishern zu

verbessern," kommentierte er.