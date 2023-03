Denn trotz der vermeintlichen Stabilität in der vergangenen Woche befinden sich die großen Indizes an der Wall Street weiter in einem intakten Abwärtstrend. Und auch der DAX hat nach der Bullenfalle mit neuem Jahreshoch Anfang März und der anschließenden Korrektur seinen Aufwärtstrend verlassen.

Der Sprung zurück über die 15.000er Marke könnte sich deshalb als kurze Bärenmarktrally auf dem weiteren Weg nach unten erweisen. Wenn allerdings neue Tiefs vermieden werden und der Index den Sprung über 15.300 Punkte schafft, könnte wieder Hoffnung in den Markt zurückkehren. Im Moment aber überwiegen die Zweifel an der Frankfurter Börse.