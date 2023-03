Mit Künstlicher Intelligenz gegen die digitale Bilderflut / Vom Schreckgespenst zum fleißigen Helfer (FOTO)

Lübeck (ots) - Das Bild der Künstlichen Intelligenz weckt in der breiten

Bevölkerung gleichermaßen Neugier wie auch Misstrauen. Computersysteme, die

eigenständig denken und handeln, könnten den Menschen bei komplexen Aufgaben

unterstützen, beflügeln aber auch besorgte Fantasien. Die Forschung schreitet

auf dem Gebiet der KI immer schneller voran. Mit der Bildverwaltungssoftware

Excire Foto 2022 demonstriert ein deutsches Unternehmen, dass sie auch in

alltäglichen Anwendungen einen wertvollen Beitrag leisten kann.



In wenigen Bereichen des Alltags hat sich die digitale Revolution vergleichbar

rasant bemerkbar gemacht, wie in der Fotografie. Mit der Verbreitung digitaler

Kameras und vor allen Dingen der Smartphone-Kamera wurde eine zuvor vorwiegend

von Profis und Enthusiasten betriebene Kunst zum alltäglichen Zeitvertreib.

Heute entstehen laut einer Bitkom Untersuchung pro Jahr mehr als eine Billion

neuer digitaler Fotografien.