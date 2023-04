Heute mit Zahlen-Update von Gerresheimer! Und: Arbeitslosendaten

Konjunkturdaten

03:45 Uhr, China: Caixin PMI Dienste 03/23

07:45 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 02/23

08:00 Uhr, Schweden: Industrieaufträge 02/23

08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 02/23

08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 02/23 (vorläufig)

09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 03/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Tipp der Woche ll: Hungrig nach Rendite? Mit dem Five Lions Zertifikat haben Sie beste Chancen auf eine langfristige, überdurchschnittliche Performance! Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Das Beste daran: eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich - erfahren Sie hier mehr!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 06.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 16:00 CAN Ivey PMI s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin