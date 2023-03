BARCLAYS stuft Vonovia auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 18 Euro gesenkt. Analyst Paul May konzentriert sich in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Immobilienbranche auf den freien Barmittelzufluss und die Kapitalrenditen. Die Unternehmen versuchten ihre Mittel durch Dividendenkürzungen zusammenzuhalten, der ausgetrocknete Markt mache Schuldensenkungen durch Verkäufe aber schwer. Für die ohnehin unterdurchschnittlichen Aktien deutscher Wohnimmobilienunternehmen sieht er weitere Kursrisiken. Die Geschäftsmodelle und Bilanzen müsste sich erst dem veränderten Umfeld hoher Zinsen anpassen, so May. Bei Vonovia hält er die Verkaufsziele für gefährdet, und die Schuldenquote könnte weiter steigen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 01:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 16,91EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m