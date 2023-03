Die Zukunft des Managements Mit diesen 4 Skills und beruflichen Weiterbildungen bleiben Manager an der Spitze (FOTO)

Berlin (ots) - Das sich ständig weiterentwickelnde Geschäftsumfeld stellt

Manager vor immer neue Herausforderungen. Um an der Spitze zu bleiben, müssen

Führungskräfte deshalb in der Lage sein, sich rasch an neue Technologien und

Geschäftsmodelle anzupassen und diese erfolgreich in ihre Unternehmensstrategie

zu integrieren.



Wer mit der Zeit nicht Schritt hält und sich nicht fortbildet, kann seinen

Verpflichtungen oftmals nicht gerecht werden. Berufliche Weiterbildungen sollten

daher idealerweise zu jedem Geschäftsführer-Alltag gehören. OneCareer ist eine

Plattform für digitale Weiterbildung und adressiert im Gegensatz zu anderen

Anbietern nicht nur Berufsein- und wiedereinsteiger, sondern vermittelt auch

Managern alle notwendigen Skills, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.