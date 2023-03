TARGOBANK Autostudie 2023 Was deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer bewegt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Beliebtheit von Benzinern steigt deutlich an

- Umweltfreundliches Image von E-Autos weiter rückläufig

- Mehrheit pro Tempolimit & ÖPNV - Interesse an 49-Euro-Tickets und Auto-Abos



Die TARGOBANK hat Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer zur ihrer

aktuellen Stimmungslage befragt. Markus Häring, Chef der TARGOBANK Autobank,

sagt: "Die Verkehrswende oder Entscheidungen wie das Verbrennerverbot treiben

nicht nur den Handel um, sondern auch die Autofahrerinnen und Autofahrer." Seit

2016 beauftragt die in Düsseldorf ansässige Bank deshalb das Umfrageinstitut

Forsa jährlich mit einer Autostudie. Im Mittelpunkt der Untersuchung standen

auch in diesem Jahr wieder die Entscheidungskriterien für den Autokauf, die

Einstellung zu unterschiedlichen Antriebsarten sowie die grundsätzlichen

Ansichten zu aktuellen verkehrspolitischen Fragestellungen und Maßnahmen.