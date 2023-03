Nachhaltigkeit hat viele Facetten, wie die Sustainability Days zeigen (FOTO)

Basel (ots) - Die erste Ausgabe der Sustainability Days widmet sich am 28. und

29. März 2023 im Congress Center Basel dem Thema Nachhaltigkeit in all seinen

Dimensionen. Eröffnet werden die Kongressreihen von Marco Gadola, Verwaltungsrat

MCH Group und dem Sonderbeauftragten des WWF International Marco Lambertini.

Während zwei Tagen werden rund 150 Referierende, darunter Thomas Rau, Petteri

Taalas, Pekka Timonen und Bertrand Piccard, ihre Visionen, Case Studies und

Lösungsvorschläge in den Bereichen Smart City, Corporate Sustainability,

Umwelttechnik und Infrastruktur vorstellen und mit den Fachbesuchenden

diskutieren.



Neben einer kompakten Ausstellung mit rund 70 führenden Anbieterinnen und

Anbietern, die Neuheiten, Produkte, Dienstleistungen sowie Lösungen aus den

Bereichen Smart City, Nachhaltigkeit und Umwelttechnik vorstellen, überzeugen

die einzelnen Kongressreihen an den Sustainability Days mit Beiträgen

hochkarätiger nationaler sowie internationaler Expertinnen und Experten. Die

über 150 Referierenden teilen zu rund 15 Themenschwerpunkten exklusive Einblicke

in aktuelle Entwicklungen und die Forschung, zu Trends und Best

Practice-Beispielen. Die Besuchenden erwartet ein Mix aus konkreten Lösungen und

Strategien.