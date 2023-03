Wegfall des Russlandgeschäfts belastet Großanlagenbau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wegfall des russischen Marktes belastet den Großanlagenbau. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB) verbuchten an ihren europäischen Stammsitzen im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von 21 Milliarden Euro - 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Nachfrage aus Deutschland und anderen Industriestaaten sei dagegen deutlich gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag in Frankfurt mit. Für dieses Jahr erwarteten die meisten Großanlagenbauer konstante oder steigende Umsätze.

Im Inland verdoppelten sich die Bestellungen 2022 auf 6,6 Milliarden Euro - ein Höchstwert seit 2011. Auslöser seien Großaufträge für die Netzanbindung mehrerer Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee gewesen.