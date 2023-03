Der konjunktursensitive Produzent von Kali und Salz K+S musste aufgrund einer wirtschaftlich schwächeren Entwicklung für 2023 seine Ziele reduzieren, auch schüttet K+S weniger Dividende an Aktionäre aus, vorgeschlagen wird auf der Hauptversammlung ein Wert von einem Euro. Auf der anderen Seite will das Unternehmen eigene Aktien für 200 Mio. Euro zurückkaufen und damit nach der Hauptversammlung am 10. Mai beginnen.

Übergeordnet lässt sich die Entwicklung des Unternehmens auch sehr gut am bisherigen Chartverlauf seit Sommer letzten Jahres ablesen, die Aktie läuft grob seitwärts zwischen den Grenzen von 18,30 und in der Spitze 24,90 Euro. Aktuell droht der Wert diese Spanne zur Unterseite aufzulösen und zudem noch einen seit November 2020 bestehenden Aufwärtstrend zu brechen. Beides könnte eine heftige Verkaufswelle auslösen.