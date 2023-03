ALDI SÜD Schon heute 15 Prozent Bio-Anteil im Standardsortiment (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - "Gutes für alle." heißt für ALDI SÜD auch "Bio für

alle." ALDI SÜD ist Bio-Händler Nr. 1 im eigenen Verkaufsgebiet[1] und baut sein

Bio-Sortiment kontinuierlich aus.



Seit ALDI SÜD 2004 mit Bio-Eiern den ersten Bio-Artikel in seine Filialen

gebracht hat, hat sich viel getan. Inzwischen macht der Bio-Anteil 15 Prozent

des Standardsortiments beim Erfinder des Discounts aus. Kundinnen und Kunden

können schon heute bei ALDI SÜD ihren gesamten Wocheneinkauf in Bio-Qualität zum

besten Preis-Leistungs-Verhältnis erledigen.