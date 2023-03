BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 270 Franken gesenkt. "In diesem Marktumfeld gewinnt die Defensive die Meisterschaften", schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie zu Sanofi und Roche. Die Ergebnisdynamik der Franzosen gestützt durch Dupixent-Daten machten sie zum "Value"-Namen der Wahl. Roche sei dagegen in einer Übergangsphase und die Anleger warteten zunächst Erfolge aus der Forschungspipeline ab./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 03:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 04:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 261,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m