Stefan Vorndran wird Partner beim Mobilitätsmanager belmoto (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Hamburger Mobilitätsmanager gewinnen mit Stefan Vorndran

einen ausgewiesenen Experten aus dem Bereich Business Travel und Mobility. Der

erfahrene Manager ist als Partner ab sofort verantwortlich für den Bereich

Business Development.



Der Mobilitätsdienstleister belmoto GmbH wächst: Stefan Vorndran ist ab April

2023 als Partner und Mitglied des Management-Teams von belmoto für den Bereich

Business Development verantwortlich. Vorndran bringt seine jahrzehntelange,

internationale Erfahrung aus leitenden Positionen in den Bereichen Leisure &

Business Travel sowie Mobility Solutions bei belmoto ein. Er war zuletzt als

Geschäftsführer bei der Europcar Mobility Group Germany tätig und zuvor mehr als

zehn Jahre Geschäftsführer von BCD Travel Germany.





Der erfahrene Manager verantwortet das künftige Wachstum von belmoto und wirdsich auf den Ausbau neuer strategischer Geschäftsfelder konzentrieren. belmotohat sich in den vergangenen Jahren als Mobilitätsmanager undConsulting-Unternehmen einen Namen gemacht. "Stefan Vorndran ist ein absoluterBranchenexperte und wird uns mit seiner großen Erfahrung helfen, die BereicheTravelmanagement und klassische Firmenmobilität näher zueinander zu bringen.Davon profitieren unsere Kunden, die heute tragfähige Lösungen für dieMobilitätsfragen von morgen benötigen", so Philip Kneissler, CEO belmoto. "Wirfreuen uns, ihn an Bord zu haben, denn wir sind überzeugt davon, dass es gilt,Mobilität ganzheitlich zu denken. Das heißt für uns auch, Trends frühzeitig zuerkennen und passende Lösungen zu entwickeln. Wir glauben, dass das klassischeBusiness Travel-Segment und das Flottenmanagement innerhalb eines Unternehmenskünftig zusammenwachsen. Hier hilft uns die Expertise von Stefan Vorndran, umdafür passende Mobilitätskonzepte zu entwickeln."Von der Car Policy hin zur Mobility PolicyFür Stefan Vorndran ist der Einstieg bei belmoto eine reizvolle Aufgabe: "Wirmüssen das Thema Mobilität innerhalb eines Unternehmens ganzheitlicher alsbisher betrachten. Es geht für Unternehmen dabei auch um die Frage, wie derBereich Travel die betriebliche Mobilitätswende unterstützen kann. Wir bewegenuns von der Car und Travel Policy hin zu einer Mobility Policy, die auch fürGeschäftsreisen wichtig wird", so Vorndran. "Denn die Anforderungen und dasMobilitätsverhalten verändern sich. Der Trend geht vom klassischen Dienstwagenhin zum Mobilitätsbudget. Damit eröffnen wir die Möglichkeit zur Inanspruchnahmevon Bike Leasing, Bahn, ÖPNV, Auto Abo und insbesondere Sharing-Angeboten.Speziell die Nutzung und Abrechnung der Mikromobilität bringt großenAnpassungsbedarf für die Organisation einer Geschäftsreise."Betriebliche Mobilität verändert sich in Zeiten von Klimawandel und "New Work"tiefgreifend. Sie stellt Unternehmen vor die Herausforderung, regulatorischeVorgaben, nachhaltiges Handeln, mobiles Arbeiten, Kosteneffizienz sowieveränderte Ansprüche von Mitarbeitenden in einem Mobilitätsangebot zu vereinen.Notwendige Emissionsreduzierung und gewünschte Flexibilität wirken sich auf dieFirmenmobilität aus. Um den Bedürfnissen von Mitarbeitenden gerecht zu werdenund damit auch die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen, benötigen Unternehmendeshalb heute ein vielseitiges Portfolio für die persönliche Fortbewegung ihrerAngestellten. Der klassische Dienstwagen wird zu einer Möglichkeit von vielen -die Art des Fahrzeugs verändert sich ebenso wie die Laufzeit der Nutzung oderdie Inanspruchnahme ergänzender Optionen wie dem Mobilitätsbudgets. belmoto hatsich darauf eingestellt und einen eigenen Consulting-Bereich geschaffen. Hierwerden für jeden Kunden individuelle Mobilitätskonzepte entwickelt. Diebetriebliche Mobilitätswende erfordert bei den meisten Unternehmen interneVeränderungen, um die flexible Mobilitätswahl für Mitarbeitende zu ermöglichenund gleichzeitig die Kosteneffizienz sicherzustellen. Als ganzheitlicherMobilitätsdienstleister hilft belmoto seinen Kunden dann auch bei der Umsetzungund Betreuung der Firmenmobilität. Holistische Lösungen aus der Hand eines FullService-Anbieters wie belmoto helfen Unternehmen, Benefits, Bedürfnisse undbetriebliche Mobilität nachhaltig, flexibel und kostenoptimiert zu managen - diebetriebliche Mobilitätswende hat begonnen.Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Philip Kneissler: Tel. +49 40 411 8887-11, mobil +49 151 276 164 44, E-Mailpk@belmoto.de