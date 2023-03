Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Deutschland braucht eine Beschleunigung. Nur so kann dieUmsetzung der ambitionierten Ziele in kritischen Zukunftsmissionen maßgeblichvorangetrieben werden. Roadmaps, Katalysatoren, Orchestrierung der systemischenZusammenarbeit - das sind die drei Erfolgsbausteine für einen neuenBeschleunigungsansatz, so das Fazit des aktuellen Diskussionspapiers vonStifterverband und McKinsey & Company "Eine Beschleunigungsformel fürDeutschland". Das Papier ist ein Input für den Forschungsgipfel vonStifterverband, Nationaler Akademie der Wissenschaften Leopoldina,Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und der VolkswagenStiftung,der am Dienstag, 28. März in Berlin stattfindet.Deutschlands Transformation hin zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft geschieht zulangsam - eine rapide Beschleunigung ist notwendig. Das gilt vor allem für dievon der Bundesregierung definierten kritischen Zukunftsmissionen, die großegesellschaftliche Herausforderungen adressieren, wie zum Beispiel eineressourceneffiziente Industrie, nachhaltige Mobilität oder Gesundheit für alle.Die Autorinnen und Autoren des Diskussionspapiers "Eine Beschleunigungsformelfür Deutschland", herausgegeben vom Stifterverband in Zusammenarbeit mitMcKinsey & Company, definieren drei Erfolgsfaktoren, die eine Beschleunigung undsomit eine Steigerung des Umsetzungserfolgs in diesen kritischenZukunftsmissionen ermöglichen:- Roadmaps: Entwicklungspfade für wesentliche Katalysatoren und Orchestrierung -ermöglichen einen kontinuierlichen Blick auf Fortschritt in kritischenZukunftsmissionen und bei Bedarf flexibles Nachsteuern.- Katalysatoren: Initiatoren und Beschleuniger von Veränderungen, zum Beispielals Schlüsseltechnologien, regulatorische oder administrativeRahmenbedingungen - entfalten direkte Nutzeneffekte im eigenenAnwendungskontext und indirekte darüber hinaus.- Orchestrierung: Balance aus Koordination und Wirkungsmessung sowie Freiräumenund Anreizen für Kreativität - vervielfacht das Wirken individueller Akteuredurch gemeinsam akzeptierte Rollen, Mandate, Interaktionen und Wertströme.Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbandes: "Die Umsetzung kritischerZukunftsmissionen schreitet in Deutschland zu langsam voran. Mit der richtigenMethodik - einem klaren, Roadmapping-basierten Beschleunigungsansatz - haben wirals viertgrößte Volkswirtschaft der Welt die Chance, Wirtschaftskraft,Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand wieder kraftvoll zu steigern. Klare Roadmapsbeschreiben mögliche Entwicklungspfade vom Status quo zum Ziel. So erlauben sieeinen kontinuierlichen Blick auf den Fortschritt in der Umsetzung von