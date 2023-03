- Mercedes-Benz bezieht als strategischer Partner Lithiumhydroxid für seine hochmoderne Batterieproduktion in Europa vom Konverter in Guben.

- Rock Tech feiert Spatenstich für seinen ersten und in Europa einzigartigen Lithium-Konverter, der eine komplette Batterie-Wertschöpfungskette in der Region Lausitz ermöglicht.

- Inbetriebnahme und der Hochlauf des Lithium-Konverters werden für 2025 erwartet, die Produktion von batteriegerechtem Lithiumhydroxid für Anfang 2026.

- Der Gubener Konverter ist der erste von fünf Konvertern, die Rock Tech plant in Europa und Nordamerika zu bauen.

Guben, 27. März 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Rock Tech") ist erfreut, den Spatenstich für seine erste Lithiumhydroxid-Konvertier in Guben (der "Guben-Konverter") vorgenommen zu haben. Der Konverter wird der erste seiner Art in Europa sein und steht bereits jetzt für die neuen strategischen Ziele der EU, bis 2030 das Zwölffache des Lithiumbedarfs zu sichern und gleichzeitig 40 Prozent des Lithiums regional zu verarbeiten.

Anlässlich des Spatenstichs am Montag erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke: „Ich freue mich, dass wir mit Rock Tech ein weiteres Unternehmen auf dem Weg zu einem Zentrum moderner Industrie, nachhaltiger Mobilität und Hochtechnologie gewinnen konnten. Mit diesem Spatenstich geht Brandenburg einen weiteren Schritt zur klimaneutralen und zukunftsstarken Gewinnerregion.“

„Die Lithiumfabrik von Rock Tech in Guben wird die Position Brandenburgs als Zentrum der Elektromobilität und der Energiewende in Deutschland noch einmal deutlich stärken. Denn damit deckt Brandenburg künftig die komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffaufbereitung über die Batterie- und Zellfertigung bis zu E-Autobau sowie Batterierecycling ab“, ergänzte Wirtschaftsminister Prof. Dr. Jörg Steinbach.

Der Lithium-Konverter von Rock Tech gilt als das fortschrittlichste Projekt in Europa und wird in einer Anlage lithiumhaltiges Hartgestein zu batteriefähigem Lithiumhydroxid für die Kathoden- und Batterieindustrie verarbeiten. Dies ist ein wichtiger Beschleuniger für E-Mobilitätswende und ein grundlegender Baustein für die Automobilhersteller in der Region.