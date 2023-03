Goat Industries steckt 4 Abbauschürfrechte in unmittelbarer Nähe von Projekt PLEX von Brunswick Exploration in Quebec ab

Vancouver (British Columbia), 23. März 2023 / IRW-Press / Goat Industries Ltd. (das „Unternehmen“ oder „GOAT“) (CSE: GOAT) hat mittels Absteckens vier weitere Schürfrechte erworben, die sich in unmittelbarer Nähe des Projekts PLEX von Brunswick Exploration in Quebec befinden.

Das Projekt PLEX liegt etwa 80 km westlich der Lithiumlagerstätte Corvette CV5 von Patriot Battery Metals entlang der Scherzone La Grande, die alle bis dato bekannten Lithiumvorkommen bei Corvette beherbergt. Am 20. März 2023 meldete Brunswick Exploration, dass es kürzlich den Standort der historischen Kernlagereinrichtung beim Projekt PLEX in der Region Eeyou-Istchee James Bay in Quebec identifiziert und dabei festgestellt hat, dass dieser trotz winterlicher Bedingungen zugänglich ist. Brunswick Exploration gibt an, dass es plant, vor Ende März ein Probennahmeteam einzusetzen, um die bereits zuvor bekannt gegebenen Pegmatitabschnitte im historischen Bohrkern zu bestätigen und zu erproben.

Brunswick Exploration hatte zuvor eine Option auf das Projekt PLEX von Osisko Development Corp. erworben und weist darauf hin, dass das Projekt in der Vergangenheit nie hinsichtlich einer Lithiummineralisierung untersucht wurde.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen von Mineralisierungen in Schürfrechten, die sich in unmittelbarer Nähe zu jenen des Unternehmens befinden, nicht zwangsläufig auf Mineralisierungen hinweisen, die in den Schürfrechten des Unternehmens vorkommen könnten.

Weiters, gemäß der Investitionspolitik des Unternehmens beabsichtigt GOAT Industries nicht, diese Liegenschaften zu erschließen. Vielmehr wird sich das Unternehmen bemühen, den Wert der Liegenschaft und die entsprechende Rendite für die Aktionäre zu maximieren, indem es sie für eine Veräußerung an Bergbauunternehmen positioniert.

Über GOAT Industries

GOAT Industries ist ein Investment-Emittent, der sich auf Investitionen in vielversprechende Unternehmen und Vermögenswerte in einer Vielzahl von Sektoren konzentriert. Das oberste Ziel des Unternehmens ist es, aus seinen Investitionen maximale Renditen zu erzielen.

Kontaktinformationen

GOAT Industries Ltd.

Investor Relations

Email: alex@goatindustries.co

Telefon: 604-687-2038