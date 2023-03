Weltweitwandern international für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Graz (ots) - Dem Spezialisten für nachhaltige Wanderreisen wurde als einem der

ersten Reiseveranstalter in Österreich das begehrte "Travelife"-Zertifikat

verliehen.



"Die Auszeichnung von Travelife ist eine außerordentliche Leistung und wir sind

sehr stolz, dass wir dieses Nachhaltigkeitszertifikat tragen dürfen. Seit

unserer Firmengründung 1999 ist verantwortungsvoller Tourismus unsere

Herzensangelegenheit und ein besonderer Auftrag. Durch die Zertifizierung mit

Travelife wird unser Bestreben nun auch offiziell bescheinigt", freut sich

Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade über den Erfolg. Als einem der ersten

Reiseveranstalter in Österreich wurde Weltweitwandern das international

renommierte Travelife (https://travelifesustainability.com) Zertifikat

verliehen. Die feierliche Verleihung erfolgte im Rahmen der ITB

(https://www.itb.com/de/) , der weltweit größten Tourismusfachmesse in Berlin.

Die Jury lobte dabei ausdrücklich die Unterstützung der internationalen Partner

mit dem eigens entwickelten Nachhaltigkeitsprogramm.