Nextech3D.ai wird seine generativen KI-gestützten 3D-Modellierungslösungen beim Virtual Investor Summit am 29. März präsentieren

Toronto (Ontario, Kanada), den 27. März 2023 / IRW-Press / – Nextech3D.AI (offiziell „Nextech AR Solutions Corp.“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gesteuerten 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, freut sich bekannt zu geben, dass CEO Evan Gappelberg am 29. März 2023 beim Virtual Investor Summit Microcap Event präsentieren wird.

Diese interaktive Live-Online-Veranstaltung wird bestehenden Aktionären und der Investment-Community die Möglichkeit geben, mit dem CEO des Unternehmens, Evan Gappelberg, in Echtzeit zu interagieren.

Details der Präsentation bei der Konferenz

Datum: Mittwoch, 29. März 2023

Uhrzeit: 11:30 Uhr EST / 17:30 Uhr MEZ

Ort: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LZeCRswXS3-prrdPq7_dwQ

Bitte melden Sie sich im Voraus an, um sicherzustellen, dass Sie an der Konferenz teilnehmen können und etwaige veröffentlichte Updates erhalten.

Private und institutionelle Investoren von Nextech3D.ai sowie Berater und Analysten sollten an der interaktiven Echtzeit-Präsentation von CEO Evan Gappelberg teilnehmen, bei der die bahnbrechenden 3D-Modellierungs- und AR-Wegeleitsystemtechnologien von Nextech vorgestellt werden. Durch den Einsatz bahnbrechender KI ist Nextech3D.ai in der Lage, rasch, einfach und kostengünstig große Mengen und Varianten bestehender Aktiva in großem Maßstab zu erstellen, um Produkte, Menschen und Orte für die interaktive 3D-Nutzung vorzubereiten.

Bei der Konferenz geht es um Micro-Cap-Unternehmen mit einem anstehenden Kurskatalysator und/oder einer starken Kursperformance auf dem aktuellen Markt. Für qualifizierte Investoren werden Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Die Konferenz ist für qualifizierte Investoren kostenlos. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LZeCRswXS3-prrdPq7_dwQ

Neueste Nachrichten

- Nextech3D.ai gibt seine KI-gestützte SaaS-Plattform Toggle3D bekannt und verzeichnet Steigerung der Nutzerzahlen von 963 % in 60 Tagen, wobei Marke von 1.000 Nutzern überschritten wurde

- Nextech3D.ai meldet mehrere generative KI-Patente an, die bahnbrechende Erstellung von 3D-Modellen für globale E-Commerce-Branche in Wert von 5,5 Billionen CAD abdecken