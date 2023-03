Während man sich bei vielen kleineren Rohstofffirmen aus Kanada manchmal wünscht, die Informationen würden etwas umfangreicher fließen, kann man sich bei First Phosphate (CSE PHOS / WKN A3DQCH) darüber nicht beschweren. So meldete das Unternehmen, das zu einem gewichtigen Teilnehmer am Markt für Phosphat werden will, das für die LFP-Batterieindustrie gedacht ist, jetzt neue, positive Bohrergebnisse von seinem Bégin-Lamarche-Projekt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in, Quebec.



Phosphorhaltiges Gestein; Quelle: First Phosphate

Zu den Highlights dieser Resultate gehörte die Bohrung BL-23-03, mit der First Phosphate 8,4% P2O5 (Phosphorpentoxid) über 64,2 Meter nachwies. Hinzu kommt, dass das Unternehmen nun davon ausgehen kann, dass die Zone Layer 3, die mit Bohrloch BL-23-02 entdeckt wurde, das 8,4% P2O5 über 57,3 Meter erbrachte, sich bis zu der neueste Bohrung erstreckt. Damit hat First Phosphate die Kontinuität von Layer 3 im Streichen und im Abfallen nachgewiesen.

Hinzu kommt, dass First Phosphate eine weitere Mineralisierungszone - Layer 4 – identifizieren konnte, die sowohl in Bohrloch drill hole BL-23-03, zwischen 143 und 201 Metern Tiefe, und in Bohrung BL-23-04, zwischen 4,8 und 45,0 Metern Tiefe, nachgewiesen wurde.

„Diese Bohrergebnisse bestätigen die Erweiterung der hochgradigen Phosphatschicht, die ursprünglich in Bohrloch BL-23-02 entdeckt wurde, sowie eine neue vierte Schicht“, kommentierte Peter Kent, President von First Phosphate. „Darüber hinaus hat das Unternehmen nun 17 Bohrlöcher innerhalb des 2.000 m langen magnetischen Haupttrends gebohrt, die alle Phosphatschichten von wenigen Metern bis zu über 100 Metern aufweisen.“

Wie die Gesellschaft zudem mitteilte, weist die neue, östlich gelegene Phosphatschicht Layer 4 im Durchschnitt einen Gehalt von 5,0% P2O5 auf. Damit deuten die bisherigen Bohrergebnisse auf Bégin-Lamarch das Vorkommen von vier großen Phosphatschichten an, deren Mächtigkeit zwischen 60 und 83 Metern liegt und die sich über eine Länge von mindestens 300 Metern erstrecken. Die Gehalte liegen dabei zwischen 5,0 und 10,6% P2O5 (phosphate).

Noch stehen die Ergebnisse von sieben weiteren Bohrlöchern aus, die First Phosphate auf Bégin-Lamarche abgeteuft hat. Das Unternehmen erwartet diese in den kommenden Wochen, sodass der Newsflow nicht so schnell abreißen dürfte.

