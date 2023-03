Nine Mile Metals setzt die Bohrungen in seinem VMS-Projekt Nine Mile Brook fort

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Montag, 27. März 2023 / IRW-Press / NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich, über den aktuellen Stand der Arbeiten im Rahmen seines Winterbohrprogramms im VMS-Projekt Nine Mile Brook zu berichten. Die Winterbohrungen im unternehmenseigenen VMS-Projekt Nine Mile Brook starteten am 17. Februar 2023 (siehe vorherige Pressemeldung) mit einem rahmenmontierten Bohrgerät der beauftragten Firma Orbit Garant Drilling Inc. mit Sitz in Moncton (New Brunswick).

Orbit Garant Drilling hat mittlerweile acht Bohrungen über insgesamt 1.329 Meter eines geplanten, vollständig finanzierten Bohrprogramms über 5.000 Meter absolviert. Mehr als 730 Meter Bohrkernmaterial wird protokolliert, fotografiert, geschnitten und für die Eilanalyse vorbereitet, was für jede Einreichung voraussichtlich 2 bis 3 Wochen in Anspruch nehmen wird. Das gesamte Probenmaterial wird direkt in das Labor von ALS Global in Moncton (New Brunswick) gebracht. Aufgrund der Härte und der Menge des auszuwertenden Bohrkernmaterials stellt das Unternehmen zusätzliche Geräte und Mitarbeiter bereit, um den Prozess entsprechend zu beschleunigen. Die zertifizierten Laboranalyseergebnisse werden nach Fertigstellung, Überprüfung und Auswertung veröffentlicht.

Nine Mile konnte im Dezember 2022 einen Bruttoerlös in Höhe von 1.271.000 Dollar generieren. Die Kosten für das derzeit in Umsetzung befindliche Bohrprogramm über 5.000 Meter belaufen sich laut Schätzung auf rund 750.000 Dollar. Das Unternehmen plant derzeit keine Aufbringung zusätzlicher Mittel.

Das Unternehmen hat außerdem sichergestellt, dass das mobile raupenmontierten Bohrgerät der Firma Lantech Drilling neuerlich für das Bohrprogramm im Projekt Nine Mile Brook zur Verfügung steht. Dieses zweite Bohrgerät wird, je nach Wetterlage, voraussichtlich noch vor Ende April auf das Projektgelände gebracht. Außerdem erstellen wir derzeit die Unterlagen für die Explorationsgenehmigungen für die neuen Ziele im Projekt Wedge, die im Vorfeld von der Firma EarthEX Geophysical Solutions und unserem Technikerteam ermittelt wurden. Zusätzlich wird Nine Mile von EarthEX bei der Planung weiterer Explorationsprogramme im fortgeschrittenen Stadium in den VMS-Projekten California Lake und Canoe Landing Lake unterstützt.