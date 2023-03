BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat ihr Spitzengespräch am Montag vorerst unterbrochen. Das Treffen soll am Dienstag fortgesetzt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatte der Fernsehsender Welt über die Unterbrechung berichtet./hrz/DP/ngu

Kreise Koalitionsausschuss unterbrochen - Fortsetzung am Dienstag

