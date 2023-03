Branchenführer erhalten praktische Vorführungen der Netto-Null-Gebäudetechnologie bei der Eröffnung des Johnson Controls OpenBlue Innovation Center in Rotterdam

Modernste Digitaltechnik und hocheffizientes, nachhaltiges Heizen und Kühlen können dazu beitragen, dass Netto-Null-Gebäude zur Norm werden und zwar rechtzeitig, um ein 1,5-C-Klimaszenario zu unterstützen.

Johnson Controls eröffnet am 21. März 2023 das OpenBlue Innovation Center in Rotterdam und lädt führende Vertreter der Öffentlichkeit und der Industrie in Europa ein, um zu sehen, wie man Gebäude fit für Net Zero machen kann.

Eine interaktive Demonstration führt die Besucher durch eine 8-stufige Reise für alte und neue Gebäude, um Netto-Null zu erreichen - von der Bewertung, dem Roadmapping und der Finanzierung über Technologie und Digitalisierung bis hin zu erneuerbaren Energien vor Ort und digitalem Emissionsmanagement.

ROTTERDAM, Niederlande, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Mit einem Anteil von fast 40 % an den weltweiten Treibhausgasemissionen sind Gebäude ein Hauptziel im Streben nach einer Netto-Null-Welt. Netto-Null-Gebäude könnten zur Norm werden und zwar rechtzeitig, um ein Szenario mit einer globalen Erwärmung von 1,5 C zu unterstützen, wenn Gebäudeeigentümer damit beginnen, die jetzt verfügbaren intelligenten Gebäudetechnologien und -dienste zu nutzen. Johnson Controls (NYSE: JCI), der weltweit führende Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden, öffnet die Türen seines neuen OpenBlue Innovation Centers in Rotterdam und lädt Branchenführer dazu ein, Net-Zero-fokussierte Gebäudelösungen in einer Echtzeit-Betriebsumgebung zu erleben.

Eine interaktive Demonstration führt die Besucher durch die 8 Schritte, die alte und neue Gebäude durchlaufen müssen, um Netto-Null zu erreichen, einschließlich Bewertung und Beratung, Roadmapping, Finanzierung, technologische Upgrades, Digitalisierung und erneuerbare Energie vor Ort. Der letzte Schritt, die Nutzung des einzigartigen, digitalen Dashboards im OpenBlue Net Zero Advisor, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu bewerten, Ziele zu setzen, Emissionen zu verwalten und Fortschritte zu verfolgen, wird für Unternehmen in den kommenden Jahren besonders wichtig sein. Die Offenlegung des Klimas wird in der EU, den USA und vielen anderen Ländern zur Pflicht und zwar nicht nur für die Gebäudezertifizierung und die Umweltberichterstattung, sondern auch für die Finanzaufsicht.