VERBINDUNG ZWISCHEN KÄUFERN UND VERKÄUFERN AUF DEM 1 TRILLION DOLLAR SCHWEREN M&A MARKT MIT EINER NEUEN SaaS-LÖSUNG ZUR ENTDECKUNG VON DEALS

Bankers Deals, eine Deal-Discovery-Lösung für Dealmaker weltweit.

TORONTO, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Dealmaker, die ein Unternehmen verkaufen oder erwerben möchten, stützen sich in der Regel auf ihr persönliches beziehungsbasiertes Geschäftsnetzwerk, um geeignete Gelegenheiten oder Käufer zu finden. Dieser traditionelle Ansatz ist in der Regel nicht optimal und kann dazu führen, dass der richtige Deal oder der ideale Erwerber verpasst wird. Bankers Deals wird dies ändern, indem es Technologie in den M&A Deal Origination- and Sourcing-Prozess („Deal Discovery") einbringt.

Bankers Deals ist eine zum Patent angemeldete SaaS-Lösung zur Entdeckung von B2B Deals für den mittleren bis unteren M&A Markt, die Dealmaker auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Es ermöglicht und vereinfacht die Deal Discovery sowohl für die Käufer- als auch auf der Verkäuferseite und gibt den Dealmakern die Möglichkeit, die Kontrolle zu übernehmen und ihre M&A Strategie unabhängig umzusetzen.