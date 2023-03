JPMORGAN stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella von 60 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nach Besuchen bei zahlreichen Autoherstellern und -zulieferern seine Auto-Produktionsprognosen sowie die Gewinnerwartungen für die Zulieferer an. Autobauer spürten in Europa noch kein Nachlassen der Nachfrage und den Zulieferern komme nach einem schwierigen 2022 eine Umkehr bei der Rohstoff- und Materialkostenentwicklung zugute. Mit Blick auf die Subsektoren präferiert der Experte ausgewählte Zulieferer sowie Autobauer gegenüber den Aktien von Reifenherstellern./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 78,70EUR gehandelt.