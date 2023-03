Tschechiens Rechnungshof rügt schwere Mängel beim Zivilschutz

PRAG (dpa-AFX) - Der Rechnungshof in Tschechien hat schwere Mängel beim Zivilschutz in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat gerügt. Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage in Europa gewinne der Schutz der Bevölkerung an Wichtigkeit, betonte die Kontrollbehörde NKU am Montag in Prag. Dennoch seien bei einer Überprüfung der Ausgaben in diesem Bereich in den Jahren 2015 bis 2021 grundlegende Versäumnisse festgestellt worden.

So habe die Zahl der öffentlichen Schutzräume seit 2010 um ein Drittel abgenommen. Derzeit fassen sie nach Angaben der Feuerwehr etwa 340 000 Menschen. Rund 330 000 weitere könnten in der Prager U-Bahn unterkommen. Tschechien hat rund 10,5 Millionen Einwohner. Zudem fehle es an Atemschutzmasken und Schutzanzügen.