ORLANDO, Florida, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, Marktführer im Bereich Fixed Mobile Convergence (FMC) und weltweiter Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für die Geschäftskommunikation, kündigt die Einführung von Dstny Converge an, einem innovativen FMC-Angebot, das die Lücke zwischen Unified Communication- (UC) oder Geschäftstelefonanschlüssen der Nutzer und dedizierten mobilen SIMs schließen soll.

Die innovative Cloud-basierte Lösung ermöglicht es UC- und Mobilfunkanbietern, nahtlose Kommunikationserlebnisse über den nativen Dialer des Mobiltelefons zu liefern, ohne dass Smartphones, Apps oder Daten benötigt werden. Die Nutzung der nativen Anruffunktion des Mobiltelefons des Nutzers bietet Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit und lange Akkulaufzeit, die datenabhängige Anruf-Apps nicht bieten können.

Dstny nutzt diese marktführende Sprachtechnologie sowie seine jahrzehntelange Erfahrung und Know-how. Heute liefert Dstny FMC-Dienste auf internationaler Ebene an über 2,3 Millionen täglich aktive Mobilfunknutzer, und Dienstanbieter, die FMC von Dstny anbieten, verzeichnen eine Akzeptanzrate von 92 % bei geschäftlichen UC-Nutzern.

Dstny Converge basiert auf einer einzigartigen, patentierten Kernüberbrückungstechnologie und bietet universelle Kompatibilität mit praktisch allen bestehenden UC-Diensten und den globalen Mobile Network Operators (MNOs).

„Mehrere jüngste technische und Marktentwicklungen haben eine neue Phase der Möglichkeiten für FMC-ähnliche Dienstleistungen ermöglicht", sagte Johan Dalstrom, Chief Product Officer bei Dstny. „Business-grade, zuverlässige Kommunikation für Benutzer an vorderster Front im Feld, und neue technologische Fortschritte wie eSIM und Multi-SIM-Geräte haben das Hinzufügen einer Work-Line zu jedem Mobiltelefon einfach und kostengünstig gemacht."

Dalstrom fügte hinzu: „Da führende Anbieter wie Microsoft mit der Einführung von Teams Phone Mobile den Bedarf und die Möglichkeiten von FMC erkannt haben, freuen wir uns, unsere bewährte Technologie in Betreiberqualität für UC-Anbieter und Mobilfunkbetreiber einzuführen, um ihnen ein wettbewerbsfähiges Geschäftsangebot zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir es dem UC-Anbieter und dem MNO besonders leicht gemacht, sich mit Dstny Converge zu verbinden; insbesondere geben wir ihnen die Möglichkeit, die IMS-Integration beim Mobilfunkbetreiber zu überspringen, um die TIME bis zur Marktreife zu verkürzen".

Der universelle Ansatz der Integration von Dstny Converge sowohl in UC-Plattformen als auch in Mobilfunkbetreibern bedeutet, dass nur wenig oder gar kein technischer Aufwand erforderlich ist, um den Dienst zum Laufen zu bringen. Die internationalen Mobilfunkbetreiber-Beziehungen, die Dstny unterhält, ermöglichen es UC-Anbietern, das Dstny Converge-Angebot in Rekordzeit auf den Markt zu bringen, mit der Option für einen UC-Anbieter, den Mobilfunkbetreiber seiner Wahl mitzubringen, wenn er dies wünscht.

Dstny Converge bietet Dienstleistern zahlreiche Vorteile, um ihr Wachstum voranzutreiben. Dazu gehören eine höhere Wertschöpfung, ein erweitertes Kernangebot und die Möglichkeit, Kunden mit schnellen Aktivierungs- und Selbstbedienungsoptionen zu begeistern.

Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Dstny Converge und verändern Sie Ihre Unternehmenskommunikation noch heute. Weitere Informationen finden Sie auf www.dstny.com/fmc

Für weitere Informationen

Christian Hed – CMO, Dstny

E-Mail: christian.hed@dstny.com

Tel.: +46707187603

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Dienstleistern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny ermöglichen ein außergewöhnliches Nutzererlebnis, das sich durch ein mobiles Design und eine einfache Integration auszeichnet. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt 1000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro.

Erfahren Sie mehr auf www.dstny.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039270/Dstny_Converge.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/einfuhrung-von-dstny-converge-universal-fmc-fur-die-nachste-generation-der-mobilen-geschaftskommunikation-301780685.html