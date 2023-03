BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hornbach Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Benjamin Thielmann rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie 2023 mit einem Umsatzwachstum von 4 Prozent und einer bereinigten operativen Ergebnismarge von 4,7 Prozent. Die Papiere der Holding des Baumarktkonzerns Hornbach wiesen einen Abschlag zur Konkurrenz auf./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2023 / 20:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 71,45EUR gehandelt.