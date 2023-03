Schon 1000 Operationen wegen der Streiks in Hamburger Asklepios Kliniken verschoben

Hamburg (ots) -



- Fünf Warnstreiks in nur elf Tagen gehen zu Lasten der Patient:innen

- Unerträgliche Situation für einbestellte Krebs- und Herzpatient:innen: Termine

mussten mehrfach abgesagt werden

- "Tarifverhandlungen dürfen die Gesundheit der Patient:innen nicht gefährden!"



Insgesamt fünf Warnstreiks von Pflege und Ärzteschaft innerhalb von elf Tagen -

vier von der Gewerkschaft ver.di und eine vom Marburger Bund - haben

insbesondere wegen der kurzfristigen Ankündigungen zu massiven Problemen bei der

Diagnostik und Therapie von Patient:innen in den Hamburger Kliniken geführt.

Etwa 1.000 zum Teil schwer erkrankte Patient:innen, die für wichtige

Untersuchungen und Operationen einbestellt waren, konnten allein in den

Hamburger Asklepios Kliniken nicht behandelt werden. Ihre Termine mussten

aufgrund der Streiks zum Teil mehrfach verschoben werden. Darunter sind auch

viele Patient:innen mit Krebserkrankungen oder lebensbedrohlichen Herzproblemen.

"Wir haben in der Pandemie schmerzlich erfahren müssen, zu welch dramatischen

Folgen eine verzögerte Behandlung führen kann, vor allem bei Patientinnen und

Patienten mit Tumoren oder mit gefährlichen Herzproblemen", sagt Priv. Doz. Dr.

med Sara Sheikhzadeh, Medizinische Vorständin der Asklepios Kliniken Gruppe.





Vor allem die Tatsache, dass die Gewerkschaft ver.di ihren für 48 Stundenangesetzten Warnstreik nur mit drei Tagen Vorlauf angekündigt hatte, sorgt fürUnverständnis bei den Klinikleitungen. "Eine Klinik kann ihren komplexen Betriebnicht auf Knopfdruck runter und wieder rauffahren. Kurzfristig angekündigteWarnstreiks in diesem Ausmaß führen naturgemäß zu erheblichen Problemen bei derVersorgung der Patientinnen und Patienten. Eine Notdienstvereinbarung ist daauch keine Lösung, denn die geht von einer personellen Besetzung der Stationenund OP-Säle wie am Wochenende aus", so PD Dr. Sheikhzadeh, Chief Medical Officer(CMO) der Asklepios Kliniken. Auch bei planbaren Untersuchungen und Operationen,die definitionsgemäß nicht als Notfall gelten, sei eine Absage des Termins fürdie Patient:innen oft mit erheblichen Risiken verbunden.Als nicht verhältnismäßig und verantwortungslos bezeichnet auch Asklepios CEOKai Hankeln die aktuellen Streikmaßnahmen: "Operationen aussetzen zu müssen hateine andere Qualität als das Gepäck von Flugreisenden nicht auszupacken oder dieBriefzustellung zu verzögern." Anders als im europäischen Ausland gebe eshierzulande keine Regelungen zu Ankündigungen oder vorherigenSchlichtungsverfahren. "Wurde früher gestreikt, wenn in den Tarifverhandlungenkeine Einigung erzielt wurde, so versuchen Gewerkschaftsfunktionäre jetzt schonwährend der Verhandlungen Druck aufzubauen. Ver.di nutzt die arbeitsrechtlichenLücken für einen Arbeitskampf zu Lasten der Patienten, um mit dem PR-Spektakelneue Mitglieder zu werben", so Hankeln.Wie sehr sich der Streik vom Arbeitskampf zu symbolischen Auftritten gewandelthat, wird besonders an den Asklepios Kliniken in Hamburg deutlich. Dort gilt fürdas Personal der Tarif des Öffentlichen Dienstes. Der wird aber von derVereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit Ver.di verhandelt. Inder VKA hat Asklepios als privater Klinikträger allenfalls geringen Einfluss, sodass sich ein Bestreiken dieser Hamburger Krankenhäuser auf die Verhandlungenpraktisch überhaupt nicht auswirken kann, wohl aber auf die Therapien derPatient:innen.