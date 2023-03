HONGKONG, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, kündigt jetzt die Verfügbarkeit des AI Gaming Sync Box Kits an. Das AI Gaming Sync Box Kit nutzt die firmeneigene CogniGlow KI-Technologie von Govee, um die Schlüsselmomente auf dem Bildschirm zu erkennen und durch passende Lichteffekte in Echtzeit eine immersive Lichtumgebung zu schaffen. Darüber hinaus stellt Govee ein brandneues RGBIC Neon-Rope-Light für Schreibtisch vor, was im Sommer 2023 Matter-kompatibel sein wird und mit dem Govee AI Gaming Sync Box Kit sowie anderen Govee-Leuchten im Govee-Ökosystem koppeln kann, so dass einen maximalen Spielspaß bringen kann.