JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan vor den am 13. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2840 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein moderates Wachstum aus eigener Kraft des Aromen- und Duftstoffherstellers. Die vom Konzern festgelegten Preise dürften weiter gestiegen sein. Zugleich sollten aber Volumina ähnlich hoch sein wie im vorangegangenen vierten Quartal, da sich der Lagerabbau in Nordamerika fortsetze und sich die Konsumausgaben abschwächten. Ob es in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung gebe, sei scher vorhersehbar./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 11:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 11:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 2.947EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2840

Kursziel alt: 2840

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m