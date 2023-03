First Tin Plc – Update im Genehmigungsprozess Tellerhäuser

Arlington Group Asset Management Limited (Financial Advisor and Joint Broker)

First Tin hat Umweltkonzepte vorgelegt, die zeigen, dass Natur und Umwelt kaum beeinträchtigt werden. Mit dem Abbau von dringend benötigtem Zinn nach höchsten Umwelt- und Sozialstandards und mit modernsten technischen Mitteln will das Unternehmen einen Beitrag zur Unabhängigkeit von Rohstoffimporten liefern und die Versorgung bei steigendem Bedarf sicherstellen.

Das sächsische Oberbergamt, zuständige Behörde für alle Bergbauvorhaben im Land, hat die Pläne für ein zukünftiges Bergwerk geprüft und bestätigt, dass First Tin die Umweltverträglichkeitsvorprüfung erfolgreich absolviert hat. Damit kann das Unternehmen direkt in das Rahmenbetriebsplan-Verfahren einsteigen. Mit diesem Schritt kann das Genehmigungsverfahren insgesamt um bis zu 12-18 Monate schneller absolviert werden. Grund für den schnellen Fortschritt ist der minimale ökologische Fußabdruck, den das Bergwerk beim Aufbau und der späteren Produktion haben soll.

27. März 2023 – Die First Tin Plc („First Tin“) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ - hat einen wichtigen Meilenstein im Genehmigungsverfahren für das geplante Bergwerk Tellerhäuser erreicht, in dem in wenigen Jahren Zinn und weitere Rohstoffe für die Energiewende abgebaut werden sollen.

