Amyris – Kehrtwende aus Kapitalmangel!

Am Beispiel Amyris, vor denen ich auch nach dem obigen Video immer wieder gewarnt habe, zeige ich nachfolgend auf, welch dramatische Folgen es für Aktionäre haben kann, wenn man zu lange gutgläubig einem Management vertraut, das schon in der Vergangenheit quasi nie „geliefert“ hat.

Während ich anfangs von der Branche und ihren vermeintlichen Zukunftsaussichten durchaus fasziniert war, musste ich dann schon früh feststellen, dass hier mit gezinkten Karten gespielt wurde. Bereits am 13. Oktober 2021 habe ich in diesem Video auf meinem YouTube-„ Aktien-Kanal “ eindrücklich vor den betreffenden Firmen gewarnt (auch Berkeley Lights (Kürzel inzwischen CELL | WKN: A2P9RR und Zymergen , die inzwischen von Ginkgo Bioworks in einer Art Notübernahme aufgekauft worden sind, sind hier zu nennen).

Amyris – Pioniergeschichten sind nicht immer Erfolgs-Stories!

Das kalifornische Unternehmen Amyris ist zwar ein Vorreiter im Bereich der synthetischen Biologie und bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der U.S.-Technologiebörse Nasdaq notiert – von einer typisch amerikanischen Erfolgsgeschichte ist man aber so weit entfernt wie Elon Musk vom Understatement.

Amyris nutzt eine an der University of California in Berkeley von Professor Jay D. Keasling entwickelte Technologie, bei der Hefestämme genetisch modifiziert und in einem Fermentierungsprozess unter Zugabe von Zuckerrohrsirup zur Produktion unterschiedlichster Kohlenwasserstoffverbindungen verwendet werden.

Ursprünglich einmal mit Mitteln aus der Bill and Melinda Gates-Stiftung zur synthetischen Herstellung des Malaria-Medikamenten-Grundstoffes Artemisinin ins Leben gerufen, hatte sich der Fokus des Unternehmens zum Zeitpunkt des Börsengangs in 2010 bereits auf die Erzeugung von Bio-Kraftstoffen verschoben.

Damit war allerdings nach horrenden Verlusten bereits in 2012 schon wieder Schluss.

Seitdem versucht sich das Unternehmen in der Entwicklung von höherwertigen Grundstoffen, die vor allem in den Bereichen Healthcare, Wellness, Beauty und Ernährung zur Anwendung kommen und dabei auch von Amyris zu Endprodukten verarbeitet werden. Diese werden unter verschiedenen Markennamen wie z.B. Biossance, Pipette, JVN, Rose Inc., Purecane, Terasana und Menolabs an Verbraucher sowohl direkt als auch über den Handel vermarktet.

Zwar konnten für das Endkunden-Geschäft in der Vergangenheit auf dem Papier beeindruckende Wachstumsraten von jährlich mehr als 50% erzielt werden, allerdings vorrangig durch massive Marketing-Aufwendungen.

In Kombination mit einem ausufernden Kostenapparat bedeutete dies massive Geldverbrennung für Amyris. In den vergangenen 3 Jahren hat das Unternehmen mehr als 1 Mrd. US-Dollar an Cash verbraucht – trotz erheblicher Mittelzuflüsse aus dem Verkauf des „Flagrance & Flavor“ Wirkstoff-Portfolios an den niederländischen Konzern DSM vor 2 Jahren.

Amyris Inc. (ISIN: US03236M2008)

