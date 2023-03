DZ BANK stuft Airbus auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Halten" mit einem fairen Wert von 119 Euro belassen. Positiv zu sehen sei für den Flugzeugbauer die schnell fortschreitende Erholung des globalen Flugverkehrs und die zusätzlich durch die Dekarbonisierung angetriebene weiterhin hohe Nachfrage, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem gegenüber stünden allerdings nach wie vor Schwierigkeiten in der Lieferkette und der Produktion sowie eher schwache Auslieferungen im ersten Quartal. Die erwartete Anku?ndigung eines Aktienru?ckkaufs hält Schmidt im laufenden Jahr fu?r unwahrscheinlich./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 14:07 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 14:14 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 119,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m