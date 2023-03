Branchentreff mit Blick nach vorn ZZF-Forum zeigt Wege aus der Krise

Wiesbaden (ots) - Die Heimtierbranche traf sich beim ZZF-Forum am 21. und 22.

März 2023 in Niedernhausen: Vorträge zeigen 160 Teilnehmenden Chancen und

Perspektiven für den Heimtiermarkt auf.



"Viele Steine liegen der Branche heute im Weg." Nobert Holthenrich, Präsident

des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) zeigte zu Beginn der

Fachtagung am 21. und 22. März die aktuellen Herausforderungen auf dem

Heimtiermarkt auf. Neben steigenden Energiekosten und schwankender Nachfrage

bewegen auch der Fachkräftemangel und neue digitale Trends die Branche. Das

ZZF-Forum der Heimtierbranche in Niedernhausen zeigte unter dem Motto "Krise? -

Nein, danke!" neue Perspektiven auf. In Vorträgen und Interviews erhielten die

160 teilnehmenden Zoofachhändler, Dienstleister, Großhändler und Hersteller der

Heimtierbranche wertvolle Impulse, dem wirtschaftlichen Druck zu begegnen und

ihre Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen.