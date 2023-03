GCL System Integration bringt die N-Type Innovation TOPCon und die neuesten BIPV-Produkte zur PV EXPO 2023

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Suzhou, China, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) - GCL System IntegrationTechnology Co., Ltd. ("GCL SI" oder "das Unternehmen") (Shenzhen: 002506), einführendes Photovoltaik (PV)-Unternehmen in China, hat die Vorstellung seinerneuesten Solar-Innovationen, des N-Type TOPCon- und BIPV (GCL SPV)-Moduls,bekannt gegeben. Sie wurden auf der PV EXPO 2023, Japans größter Messe für diePV-Industrie, die vom 15. bis 17. März in Tokyo Big Sight stattfand, erstmalsvorgestellt. Am Stand stellte GCL SI den Besuchern aus aller Welt vor, wie seineneue Angebotspalette, die mit modernster Solartechnologie ausgestattet ist, dieEntwicklung der PV-Industrie vorantreibt und Japan hilft, seineDekarbonisierungsziele schneller zu erreichen."Wir bei GCL SI sind stolz darauf, ein führender Innovator auf dem Gebiet dererneuerbaren Energien zu sein und die Grenzen der PV-Industrie mit unseremvielfältigen Angebot an hochmodernen Lösungen ständig zu erweitern. In denletzten Jahren hatten wir das Privileg, unsere Produkte auf der PV EXPO zupräsentieren, wo wir unsere technologischen Durchbrüche zur Erleichterung derglobalen Energiewende vorstellen konnten. Nachdem wir die turbulenten Zeiten derPandemie überstanden haben, freuen wir uns, wieder in die Ausstellungshalle vonAsiens wichtigster Fachmesse für die Solarbranche zurückzukehren und alte undneue Freunde zu treffen. Dieses Mal freuen wir uns, unsere neuesten Produktevorstellen zu können, darunter das TOPCon- und das BIPV (GCL SPV)-Modul, dieunser unermüdliches Engagement für die Weiterentwicklung nachhaltigerTechnologien widerspiegeln", sagte Thomas Zhang, Präsident von GCL SI.TOPCon-SolarmodulDa die Solarbranche die Vorteile von N-Type-Modulen zunehmend nutzt, hat GCL SIseine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten intensiviert, um Produkte derneuen Generation herzustellen, die den Anforderungen des sich schnellentwickelnden Marktes entsprechen. Mit einem außergewöhnlichenUmwandlungswirkungsgrad von über 22,5 % ist das N-Type TOPCon von GCL SI einbifaziales monokristallines Modul, das für eine überragende Zuverlässigkeit undLeistung bei gleichzeitiger Reduzierung von LID und LeTID entwickelt wurde.In diesem Jahr hat das Unternehmen einen Plan für eine Produktionsstätte inChina vorgestellt, die für die Herstellung von hocheffizientenTOPCon-Solarzellen mit einer Leistung von 20 GW bestimmt ist und miterstklassigen automatisierten Produktionsanlagen sowie digitalisierten undintelligenten Anlagen ausgestattet sein wird, die sowohl die Forschungs- undEntwicklungs- als auch die Produktionskapazitäten von GCL SI bei der Entwicklung