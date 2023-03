Die 38. jährliche World Petrochemical Conference Wanhua Chemical berichtet über inspirierende und aufschlussreiche Praktiken zur Nachhaltigkeit in der petrochemischen Industrie

Houston, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der Präsident von Wanhua Chemical

("Wanhua Chemical", 600309.SS), Herr Guangwu Kou, hielt auf der 38. jährlichen

World Petrochemical Conference (WPC), die vom 20. bis 24. März in Houston,

Texas, stattfand, seine Grundsatzrede - Bewältigung der Herausforderungen durch

einen nachhaltigen Pfad -. Kou erörterte, wie Unternehmen der chemischen

Industrie durch die Umsetzung bewährter Verfahren und innovativer Lösungen in

den Bereichen Energie, Materialien, Management und Anwendungen eine nachhaltige

Entwicklung vorantreiben können.



Herr Guangwu Kou kommentierte: "Um eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme

Transformation zu erreichen, haben wir uns auf ein vollständiges

Wertschöpfungskettenmanagement eingestellt, das von unserer eigenen

Industrieparkproduktion über kollaborative Innovationen in der gesamten

Industriekette bis hin zu den Anwendungen beim Endverbraucher reicht. Die

Vertiefung der vor- und nachgelagerten Industrieketten, die Entwicklung einer

hochgradigen Integration und sektorübergreifende Innovationen werden uns

letztendlich dabei helfen, unser Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu

erreichen".