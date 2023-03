Total Economic Impact-Studie zeigt, dass Illumio einen ROI von 111 Prozent erzielt und sich innerhalb von sechs Monaten amortisiert

Sunnyvale, Kalifornien (ots) - Die Illumio ZTS-Plattform reduziert den

Ausbreitungsradius von Angriffen um 66 Prozent und verringert die Kosten und

Schäden von Ausfallzeiten um 3,8 Millionen Dollar



Illumio Inc. (https://www.illumio.com/) , der führende Anbieter von

Zero-Trust-Segmentierung, präsentiert die Ergebnisse der Forrester Total

Economic Impact(TM) Studie zu Illumio Zero Trust Segmentation (ZTS) (https://www

.illumio.com/resource-center/research-report/forrester-total-economic-impact-zer

o-trust-segmentation) . Die Studie zeigt, dass die Illumio ZTS-Plattform über

einen Zeitraum von drei Jahren Einsparungen in Höhe von 10,2 Millionen US-Dollar

erzielt und sich laut den befragten Kunden innerhalb von sechs Monaten für ein

Unternehmen bezahlt macht. Die Studie ergibt auch, dass Illumio ZTS über drei

Jahre hinweg:





- den "Blast Radius" eines Cyberangriffs um 66 Prozent durch die Einschränkungder lateralen Bewegungen verringert, was zu Einsparungen in Höhe von 1,8Millionen Dollar aufgrund des geringeren Gesamtrisikos führt.- durchschnittliche Einsparungen in Höhe von 3 Millionen Dollar durchTool-Konsolidierung und geringere Firewall-Kosten ermöglicht.- Einsparungen in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar durch die Reduzierungungeplanter Ausfallzeiten mit sich bringt.- die operativen Kosten der IT-Sicherheit um 1,6 Millionen Dollar durchReduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für die Umsetzung vonSicherheitsrichtlinien steigert.- eine Investitionsrendite von 111 Prozent erzielt.Illumio beauftragte Forrester Consulting mit der Durchführung der TEI-Studie undder Untersuchung des Returns on Investment (ROI), den Unternehmen durch denEinsatz von Illumio erzielen können. Forrester Consulting befragteForrester-Analysten, Illumio-Stakeholder und Illumio-Kunden aus Unternehmenunterschiedlicher Größe und Branchen, um die Ergebnisse dieser Studie zuermitteln. Die von Forrester Consulting befragten Unternehmen sahen sich miteinigen wichtigen Problemen konfrontiert, die sie lösen mussten. Sie stelltenfest, dass insbesondere in den heutigen komplexen, hybriden Umgebungenherkömmliche Segmentierungsansätze teuer und arbeitsintensiv zu implementierenund zu verwalten waren, und dass sie Schwierigkeiten hatten, Einblicke in dieNetzwerkkommunikation zu erhalten.Diese Kunden entschieden sich für Illumio ZTS, weil sie sicherstellen wollten,dass sie Sicherheitsverletzungen eindämmen und deren Auswirkungen begrenzenkönnen. Die Unternehmen stellten fest, dass Illumio eine "echte"Zero-Trust-Lösung bietet, die die umfassenderen Zero-Trust-Initiativen derUnternehmen unterstützt und die Resilienz gegenüber Cyberangriffen erhöht.