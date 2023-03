WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,92 Prozent auf 3052,28 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im Plus und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kursverlusten erholen.

Etwas Unterstützung lieferten zu Wochenbeginn die freundlich gestarteten US-Börsen. Im Bank-Sektor konnte eine leichte Entspannung beobachtet werden, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat. Die First Citizens Bank übernehme zumindest Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten, teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit.