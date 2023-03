Vonovia schwanken mit Sektor - Barclays-Abstufung belastet

(neu: Schlusskurse aktualisiert)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Vonovia haben am Montag mit dem Sektor geschwankt. Eine Abstufung durch die britische Barclays-Bank belastete die Papiere des Immobilienkonzerns zeitweise deutlich, mit einem Spitzenabschlag von 1,6 Prozent am Montagmorgen. Analyst Paul May von Barclays reihte sich bei den Bilanz-Skeptikern für das Unternehmen ein.

Zwischenzeitlich berappelte sich der Kurs mit einem Anstieg um rund 1,9 Prozent, was sogar etwas deutlicher war als die Dax -Erholung. Letztlich gingen die Papiere aber mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Im Immobiliensektor legten sich Anleger zu Wochenbeginn generell nicht fest. Zeitweise blieb von einer frühen Erholung nur ein moderates Plus übrig, schlussendlich zog der Branchenindex um 0,4 Prozent an. Der Sektor folgte damit zaghaft einer deutlicheren Erholung des Bankensektors.