CREDIT SUISSE stuft Nestle auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte im ersten Quartal um 7 Prozent wachsen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum entspreche dem Konsens, sei aber vor allem auf höhere Preise zurückzuführen. Der Experte sieht das Risiko langsameren Wachstums und schwächeren Marktanteils in den USA und passte seine Schätzungen leicht an aktuelle Wechselkurse an./niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 09:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 110,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Eamonn Ferry

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m