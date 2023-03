DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Geschäftsjahreszahlen des Baumarktkonzerns auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 111 Euro belassen. Trotz des schwachen Konsumklimas sei die Nachfrage nach Heimwerkerprodukten in den stationären Bau- und Gartenmärkten des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr hoch geblieben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marktanteile seien ausgebaut und die Flächenproduktivität verbessert worden./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 16:21 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 16:53 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 71,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m