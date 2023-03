ROTTERDAM (dpa-AFX) - Mit Blick auf den unterbrochenen Koalitionsausschuss hat Kanzler Olaf Scholz die Größe der zu lösenden Aufgaben betont. Es gehe um die Modernisierung Deutschlands, sagte der SPD-Politiker am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Rotterdam.

Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten Gespräche über eine Reihe von Streitthemen am Sonntagabend aufgenommen, sie am Montag aber am frühen Nachmittag unterbrochen, weil Scholz und mehrere Minister zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam reisen mussten. Der Koalitionsausschuss sollte am Dienstag fortgesetzt werden. Scholz nannte die Regierungskonsultationen "eine nette Zwischenzeit, die wir jetzt hier bei unseren Freunden in den Niederlanden haben".