Wie Qknives mehr als 140.000 USD auf Kickstarter verlor

Was war geschehen?

Am 10. Februar 2023 stellte die dänische Küchenmessermarke Qknives ihre neueste hochwertige Messerserie auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter vor. In nur 48 Stunden sammelte die Kampagne mehr als 68.000 USD an Spenden. Die Kampagne lief weiter und am 9. März sagten 598 Unterstützer zu, die „Perfect Kitchen Knife"-Serie mit einer gesammelten Gesamtsumme von 147.000 USD zu erwerben.

Als die Laufzeit der Kampagne sich auf nur noch 6 Tage belief, erhielt Qknives eine Nachricht des Vertrauens- und Sicherheitsteams von Kickstarter, dass sie die Kampagne innerhalb von 48 Stunden aussetzen würden, da ihre Wiederverkäuferregel verletzt wurde.

Offenbar hatte Kickstarter die dänische Website von Qknives entdeckt, auf der die Messer gezeigt wurden, was sie als Verstoß gegen diese spezielle Regel ansahen.

Obwohl das Messerdesign sich zu 100 % im Besitz von Qknives befindet und von dem Unternehmen entwickelt wurde, gab es bei Kickstarter keine Möglichkeit, gegen die Aussetzung vorzugehen.

Die Rettung

Qknives musste schnell nachdenken und einen Plan B erarbeiten, um die Unterstützer und die beschafften Gelder zurückzuholen.

Das Unternehmen wandte sich an eine andere große Crowdfunding-Plattform (Indiegogo), um deren Zustimmung zu erhalten, dass die Kampagne unter Einhaltung ihrer Regeln auf ihre Plattform verschoben und dort durchgeführt werden kann. Auf diese Weise konnte Qknives wieder durchstarten und das eingeworbene Geld zurückgewinnen.

Bisher konnte Qknives fast 100.000 USD aus der Kickstarter-Kampagne zurückgewinnen und setzt dazu an, bei Indiegogo mindestens den gleichen Betrag zu erzielen, der bei Kickstarter erreicht wurde.

Besuchen Sie Qknives' Indiegogo-Seite hier.

Die „Perfect Kitchen Knife"-Serie – Warum ist sie besser?

67 Lagen aus hochwertigem Damaskusstahl mit einem Kern aus VG-10-Stahl .

. Strapazierfähiger, ergonomischer Rosenholzgriff für optimale Kontrolle und Leistung.

für optimale Kontrolle und Leistung. Japanische Messerherstellung kombiniert mit minimalistischem skandinavischen Design-Denken.

Design-Denken. Entwickelt von Frederik Lund (Wirtschaftsingenieur) in Zusammenarbeit mit Michelin-Sternekoch Michael Nørtoft.

Michael Nørtoft. Designschutz durch das EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) zum Schutz des Messerdesigns.

Sie können Qknives jetzt unterstützen über ihre Indiegogo-Seite; Das komplette Messer-Set erhalten Sie für nur 499 USD (59 % Rabatt auf den Einzelhandelspreis).

