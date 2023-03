Ampel-Koalition setzt unterbrochenes Spitzentreffen fort

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP setzen am Dienstagmorgen ihr unterbrochenes Krisentreffen im Kanzleramt fort. Im Koalitionsausschuss suchen sie Kompromisse in diversen Streitfragen. Vor allem geht es dabei dem Vernehmen nach um mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich und einen schnelleren Bau von Autobahnen.

Das Treffen hatte bereits am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr begonnen und war nach eineinhalb Tagen am Montagmittag unterbrochen worden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister, die Mitglieder des Koalitionsausschusses sind, reisten zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam.

Vor der Unterbrechung seien die Beteiligten "in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen", teilten die Parteien mit. Auf spruchreife Ergebnisse konnte man sich jedoch nicht verständigen, so dass das Treffen in die Verlängerung gehen muss./tam/DP/ngu